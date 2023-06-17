اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تصدر مواقع التواصل الاجتماعي شيف مصرية، بسبب إعلانها أنها اصطادت سمكة قرش صغيرة وسبتها تموت، عشان تقطعها وتطبخها وتبيعها.

وظهرت الشيف أماني في الفيديو وهي بتقطع سمكة القرش الصغيرة لأجزاء عشان تطبخها، والفيديو كان عنوانه "عندنا بناكل سمك القرش وعمر القرش ما اكلما انا اصطادته وسلخته وطبخته طعمه خطير".

سمكة القرش اللي اصطدتها الشيف أماني هي سمكة ماظهرلهاش أسنان حادة لأن سنها صغير يعتبر عامين فقط، وده أثار غضب السوشيال ميديا.

واعتبر عدد من رواد السوشيال ميديا صيد سمك القرش في السن ده وبالطريقة دي هو تدمير في البيئة البحرية وتهديد الأنواع المهددة بالانقراض.

https://www.youtube.com/watch?v=qyoN3lX3Huw

مش كده وبس كمان طالبوا وزارة البيئة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع صيادي أسماك القرش الصغيرة.