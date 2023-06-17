اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن منتج شهير متزوج من 11 سيده بدأت القصة لما خرجت بعض زوجات منتج فني شهير عن صمتهن في إحدى اللقاءات التلفزيونية، يستغيثوا فيها من بطش زوجهم، واتهمت سيدة زوجها والذي يعمل منتج فني، بأنه جمع بين ٥ زوجات في وقت واحد، وده بيخالف الشرع والقانون.

كمان اتهمت السيدة التي تدعى آية فودة زوجها بأنه تزوج ١١ سيدة، وبقي ٥ على ذمته ويكون بذلك قد خالف الشرع والقانون.

https://www.youtube.com/watch?v=yjNCWZbIDgs

وأنه خطف ابنها الصغير، وطلب منها أنها تتنازل عنه مقابل ٥٠ ألف جنيه، و قالها ان هي بالنسبة ليه ولابنها ميتة دلوقتي، وده كله بسبب أنها عرفت حقيقة زواجه بال١١ سيدة.