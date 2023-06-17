أنا روحت وطن أول.. محمد منير يشكر السعودية خلال حفله "مشواري"

وجه الفنان محمد منير الشكر لأهل السعودية، خلال حفله المقام الليلة بالمملكة، بعد حسن الاستقبال الذي حظى به هناك.

وقال محمد منير، خلال الحفل: «أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني.. أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة».

وانطلقت حفل الكينج محمد منير، الليلة الجمعة 16 يونيو، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وجاء الحفل تحت اسم «مشواري»، وبدأت بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

حفل تحت اسم مشواري



وأطلق القائمون على تنظيم هذا الحفل اسم مشواري ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، والاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.



محمد منير

سبب إقامة حفل لمنير

ويأتي هذا الحفل للكينج محمد منير كنوع من أنواع التكريم، بعد رحلة طويلة من العطاء فى المجال الفني وتحديدا فى الغناء، وهو الذى عشقه منير من صغره وقرر أن يلفت أنظار العالم بفنه فكانت هذه رحلته التى نلخصها فى السطور القادمة.



بداية رحلة الكينج محمد منير

وبدأ الكينج محمد منير رحلته الفنية مع الفن من الفن النوبى وبجلسات كان يحضرها باستمرار تجمعه بعملاقة الفن النوبي وهم زكي مراد الشيوعي وعبد الرحيم منصور وأحمد منيب الذى تبنى موهبته وظل يدربه على أداء الألحان النوبية إلى أن بدأ فى الغناء واشتهر منير فى بدايته بتقديم الموسيقي الجاز المختلطة بالسلم الخماسى النوبي.







دويتو منير مع هاني شنودة ويحيى خليل



وأصدر محمد منير أول ألبوم له بالتعاون مع هاني شنودة وفرقته الموسيقية والتى كانت تسمى وقتها باسم فرقة المصريين، وعلى الرغم من تقديم منير فى هذا الألبوم موسيقى مختلفة إلا أنه لم يحالفه الحظ فى النجاح وهو ما جعل هاني شنودة يفكر خارج الصندوق وجاء بلاعب الجاز المعروف يحيى خليل، وقام بعمل توليفة موسيقية تجمع موسيقى الشباب والمتمثل فيها هاني شنودة وفرقته بالجاز والتى كان يجيدها يحيى خليل ببراعة مع أداء منير المختلف الذى ينتمى للنوبة، وكانت هذه التوليفة سببا فى نجاح ثاني ألبوماته وتوالت بعدها النجاحات.





الأب الروحي لـ محمد منير

وعلى مدار مشواره منير فى الفن ومنذ انطلاقته الحقيقية كان هناك أب روحي لمنير يقوم بتدعيمه وكان دائما حريصا على تشجيعه لتقديم هذا النوع من الفن المختلف الذى تميز فيه بعد ذلك وتفرد به على الساحة الغنائية، وهو شقيقه الأكبر فاروق منير الذى كان يتميز بخامة صوت نادرة إلا أنه لم يستطع تحقيق حلمه، و اتخذ من شقيقه الأصغر محمد حلمه الذى لم يستطع تحقيقه وقرر أن يكون منير هو مشروع عمره فكان فاروق هو الداعم والأب الروحي لكل نجاحات الكينج.



أهم ألبومات محمد منير

وقدم الكينج محمد منير على مدار مشواره الفني العديد من الألبومات التى لاقت نجاحا كبيرا منذ بدايته الفنية وحتى الآن ومن أبرز هذه الألبومات ألبوم علموني عنيكي الذى تم طرحه عام 1977 وكان كفيلا أن يضع منير على أول مشوار النجومية.





واستكمل الكينج نجاحه بطرح ألبوم شبابيك والذى اعتبره الكثيرون تغير كلى للمزيكا المصرية بسبب المزيج الذى وضعه منير فى ألحانه واخلط فيه بين الموسيقى الجاز والألحان النوبية بالإضافة إلى بعض الآلات الشبابية التي كان يلعب عليها فرقة المصريين وقتها..

وبعدها توالت النجاحات التي قدمها منير فى ألبومات وطرح ألبوم برئ و مشوار وأسامينا وأفتح قلبك وممكن إلى جاءت الألفية الجديدة وقرر منير وقتها تجديد الموسيقى التي يقدمها وقدم ألبوم فى عشق البنات الذى أحدث طفرة كبيرة فى عالم الموسيقي ليس فى الألحان فقط بل أيضا فى التوزيع حيث أنه هذا “الشريط” حقق مبيعات ضخمة على مستوى مصر والوطن العربي.





وعقب نجاح ألبوم فى عشق البنات قدم بعدها منير مجموعة من أنجح ألبوماته وهي أنا قلبي مساكن شعبية وأحمر شفايف وإمبارح كان عمرى عشرين وطعم البيوت.





آخر ألبومات منير :

وكان أخر ألبوم يطرحه منير كاملا كان بعنوان يا أهل العرب والطرب عام 2012 وبعدها قرر منير طرح أغانيه على طريقة السنجل.

