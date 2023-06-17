احذر وضع الحساب البنكي على الهاتف.. محامي يوضح طرق لتجنب الإبتزاز الإلكتروني

قال عبدالرحمن حسني المحامي، إن العديد من الأشخاص يتعرضون اليوم لابتزاز إلكتروني، أو محاولة سرقة الرقم السري للحساب البنكي، عن طريق الاتصال وإيهام المواطن بأن بطاقته تحتاج إلى تحديث.

وحذر عبدالرحمن حسني، المواطنين من عدم الاستجابة لتلك الاتصالات المفاجأة وإرسال رسائل خاصة بضرورة تحديث البطاقة البنكية، مؤكدا أن خدمة عملاء البنك هي المختص بذلك الإجراء.

كما حذر الخبير التكنولوجي، المواطنين من وضع حساباتهم على الهاتف المحمول لأن هناك العديد من التطبيقات تسحب "الداتا"، مشددا على ضرورة الحذر من النصب والابتزاز الإلكتروني.

الابتزاز الإلكتروني

وأوضح عبدالرحمن حسني، أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية يتم فيها استخدام وسائل التواصل الإلكترونية (الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، التطبيقات المختلفة) لمطالبة الضحية بمبالغ نقدية أو خدمات معينة دون وجود سبب شرعي أو لإخفاء نشاط معين.

وأشار إلى أن النصب الإلكتروني أو الشبكات الدولية للإحتيال الإلكتروني فهو نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية حيث يتم استخدام الإنترنت (وسائل التواصل الإجتماعي والرسائل الإلكترونية) للإيهام بالضحايا بوجود فرصة للحصول على مال بسهولة، وفي الحقيقة يتم درب الضحايا على التنقل عبر صفحات الإنترنت المختلفة، وفي النهاية يتم استغلال الضحية ماليًا أو اختراق جهازك الشخصي لسرقة المعلومات.