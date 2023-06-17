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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بوتين: خفض أوبك+ لإنتاج النفط ليس قراراً سياسياً

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرارات خفض إنتاج النفط ‏التي اتخذها تحالف أوبك+ "غير مسيسة" ولا علاقة لها بما تسميه موسكو "عمليتها ‏العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.‏


وبعد أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، ‏اتهمت دول غربية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب في أسعار ‏النفط وتقويض الاقتصاد العالمي برفع تكلفة الطاقة. كما اتهم الغرب أوبك بالوقوف ‏إلى جانب روسيا.‏


وقال بوتين في تصريحات لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي "جميع ‏القرارات المتخذة في إطار تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات ‏طبيعة غير مسيسة".‏


وقال بوتين "هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات ‏أخرى". وأضاف أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا.‏


ويخفض تحالف أوبك+ الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً، بما يعادل 3.6% ‏من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يومياً تم الاتفاق عليها العام ‏الماضي وخفضا طوعيا قدره 1.66 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في أبريل ‏

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