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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان جسر السويس للمسئولين: عاوزين مطبات صناعية بدل ما نموت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ عماد خالد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مطبات صناعيه مما يتسبب في حوادث.

وقال في استغاثته نعاني نحن سكان جسر السويس بمحافظة القاهرة من السيارات المسرعة؛ مما يتسبب يوميا  في حادث بسبب السرعات الجنونية من بعض قائدي السيارات.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية بعمل مطبات صناعيه بطول جسر السويس للحد من السرعات الجنونية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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