عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 17-6-2023.. فيديو

الذهب
الذهب

قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
 

سجّل سعر الذهب اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2623 جنيهًا للجرام.
وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2295 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1967 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18360 جنيهًا.
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر:
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

اسعار الذهب صباح البلد الذهب توك شو سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

للموظفين ومحدودي الدخل.. تحرك رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

شوية من حظ الأهلي| ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب.. وتكشف حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال

فيديو مرعب لسقوط سيارة من على جسر في السعودية.. شاهد

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

ترشيحاتنا

بطل عالم وأصغر منها بـ8 سنوات| من هو صديق شاكيرا الجديد؟

آخر موعد لقص الشعر وتقليم الأظافر قبل ذبح الأضحية.. تعرف عليه

زيادة أسعار تويوتا فورتشنر 2023 .. إليك تفاصيل كل فئة

أغرب كلمات.. لمن أهدى يوسف السباعي مقدمة رواية "أرض النفاق"؟

ضربته علي رأسه بـ الفأس وقطعت جثته بالسكين.. اعترافات مثيرة لقاتلة نجلها بالشرقية

75 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 يونيو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء| لن تتخيل

سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير الجدل| رقم صادم

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

بالتاتو وفستان لافت...غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ