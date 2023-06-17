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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه رسميا.. الظهور الأول لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Fold 5

تعتزم شركة سامسونج Samsung، الكشف رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 5 في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، خلال حدث Unpacked في سيول، بـ كوريا الجنوبية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سربت الصور الرسمية لهاتف Galaxy Z Fold 5، قبل أيام من إعلان سامسونج عنه، ويظهر الهاتف لأول مرة في الصور المسربة التي تكشف عن التفاصيل والمواصفات التي سيأتي بها، ومن الواضح أن الصورة المسربة جزءًا من حملة ترويجية للهاتف.

 

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الظهور الأول لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

وتظهر الصورة المسربة، التصميم المحسن لهاتف Galaxy Z Fold 5، بما في ذلك المفصلة الخالية من الفجوات التي طال انتظارها، ويحمل الهاتف نفس إعدادات الكاميرا لإصدار الشركة السابق، بالإضافة إلى دعم القلم الالكتروني S Pen.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 5، سيعمل بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 والمطور خصيصا لأجهزة Galaxy من سامسونج، والذي تعمل به تشكيلة Galaxy S23 الرائدة.

الظهور الأول لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 5، سيحتفظ بتصميمه الرئيسي والذي يمكنه فتح الهاتف مثل كتاب ليكشف عن شاشة أكبر بحجم الجهاز اللوحي، وتشير الشائعات إلى أن الإصدار الجديد سيكون أنحف وأخف وزنا من ذي قبل، وأن سامسونج طورت مفصلة جديدة أكثر متانة من الإصدارات السابقة.

وبخلاف المعالج، من المحتمل أن يأتي الهاتف بنفس مواصفات إصدار سامسونج السابق Galaxy Z Fold 4، والذي يتضمن شاشة رئيسية مرنة قابلة للطي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بقياس 7.6 بوصة بجودة عرض QHD، تدعم معدل تحديث قابل للتكيف 1-120 هرتز في الثانية.

وسيحصل هاتف Galaxy Z Fold 5، على شاشة خارجية أكبر بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، تبلغ دقتها 904 × 2316 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus+.

وسيقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وتصل إلى 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy Z Fold 5 على بطارية بقوة 4400 مللى أمبير في الساعة مع دعما للشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، سيحصل هاتف Galaxy Z Fold 5، على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 10+ 12 ميجابكسل، وسيأتي مع كاميرتين أماميتين أحدهم بالشاشة الداخلية بدقة 4 ميجابكسل، وأخرى بالشاشة الخارجية بدقة 10 ميجابكسل.

Galaxy Z Fold 5
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