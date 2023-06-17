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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 أيام ويبدأ الصيف.. مصر على موعد مع أطول نهار في السنة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الصيف رسميا، والمقرر أن تكون بدايته يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 يونيو، حيث أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان.

توقعات فصل الصيف هذا العام

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن أول أيام فصل الصيف الموافق 21 يونيو، يعد هو أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام، حسب التنبؤ الفصلي الذي رصدته محطات الرصد الجوية. 

ويعتبر فصل الصيف هو أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة في جميع محافظات الجمهورية 17 يونيو 2023

الطقس اليوم| احذروا التعرض للشمس.. الأجواء شديدة الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد، عن فصل الصيف، إنه أحيانًا ما يتخلله امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان. 

ونصحت هيئة الأرصاد، بعدة نصائح خلال فصل الصيف لاتباعها وهي التالي:

- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.
- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة. 
- ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة. 
- التواجد فى أماكن جيدة التهوية.

 طقس الأيام القادمة.. أخر أيام الربيع

وحول توقعات هيئة الأرصاد عن طقس أول أيام فصل الصيف، الذي يوافق يوم الأربعاء المقبل 21 يونيو، والمحسوب بأنه أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام، يكون الطقس شديد الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة وعلى الصعيد 38 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

أما أخر أيام فصل الربيع، المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء المقبل، تظل أيضا درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، والأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، إلا أن أخر يومين في الربيع ( الأثنين والثلاثاء )، متوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الصيف فصل الصيف أطول نهار هيئة الأرصاد درجات الحرارة فصل الربيع

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