الطقس اليوم| احذروا التعرض للشمس.. الأجواء شديدة الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس اليوم، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الطقس اليوم، وتحديدا فترات الظهيرة، لأنها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31 درجة

توقعات الطقس الأيام القادمة

أما عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط، معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر وخمسة وسبعين مترا، والبحر الأحمر أيضا معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه اعتبارا من الطقس غدا، الأحد، سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مجددا في درجات الحرارة على معظم الانحاء باستثناء مناطق جنوب البلاد وجنوب الصعيد، حيث تظل درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية.

وتستمر حالة الطقس مستقرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، باستثناء نسبة الرطوبة التي بدأت يظهر تأثيرها بشكل تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام الماضية والقادمة أيضا، مع تقدم دخول فصل الصيف، المقرر يوم 20 يونيو الجاري.