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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| هوية طفل النقيب تيسير فهمي.. سعر صادم لـ حذاء إليسا.. محمد منير غنى بعد وفاة أمه

أخبار فن
أخبار فن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها سعر صادم لـ حذاء إليسا، محمد منير غنى بعد وفاة أمه، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة 16 يونيو، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وحول تفاعل الجمهور السعودي معه، قال محمد منير: «والله بلا مجاملة أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا ركبت الطيارة بس، وفي مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو».

 

الترفيه راحة للعقل.. محمد منير: تركي آل الشيخ أخويا وصديقي

أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة 16 يونيو، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأعرب محمد منير، عن امتنانه للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا: «الترفيه كلمة جميلة أنا ما أعرفش مين اخترعها لكن هي كلمة موجودة في حياتنا.. كلنا محتاجين الترفيه.. ترفيه للعقل وللروح.. والترفيه راحة للعقل اللي بيفكر دايما.. والترفيه هو اللي بيدينا روح جديدة عشان نقدر نقوم تاني ونقع ونقوم تاني ونستمر يعني يا رب حياتنا كلها تبقى ترفيه على ترفيه إن شاء الله».

 

إلهام شاهين تتألق في جولة سياحية داخل تونس.. شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

مبلغ خرافي.. سعر صادم لـ حذاء إليسا في حفل الإسكندرية

أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، بعد حفلها الغنائي ليلة أمس الجمعة 16 يونيو، في مدينة الإسكندرية بمصر.

 

محمد رياض يكشف لـ صدى البلد سر عدم تكريم عبلة كامل

كشف الفنان محمد رياض عن سر عدم تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان القومى للمسرح المصرى والمقرر أن ينطلق يوليو المقبل.

 

على هامش تكريمها.. إلهام شاهين تزور قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيية

زارت النجمة الكبيرة إلهام شاهين قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و ذلك علي هامش تكريمها من ملتقي المبدعات العرب برئاسة الدكتور فوز الطرابلسي بسوسة ، و المقام من 15 ل 17 من يونيو الجاري.

 

اسمه زين.. من هو الطفل صاحب شخصية النقيب تيسير فهمي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول، شخصية النقيب تيسير فهمي، للفنان شيكو، بعد تداول مقطع فيديو بشكل مكثف على السوشيال ميديا، مؤخرا، لطفل صغير يشبه ملامح الشخصية الشهيرة بـ مسلسل الرجل العناب.

 

"النقيب تيسير فهمي" تعود من جديد بعد 10 سنوات على "الرجل العناب"

عادت شخصية "النقيب تيسير فهمي" التي قدمها الفنان شيكو قبل 10 سنوات في مسلسل "الرجل العناب" للأضواء من جديد والسبب فيديو لطفل صغير.

تيسير فهمي النقيب تيسير فهمي إليسا محمد منير إلهام شاهين محمد رياض

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