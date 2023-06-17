أخبار الفن| هوية طفل النقيب تيسير فهمي.. سعر صادم لـ حذاء إليسا.. محمد منير غنى بعد وفاة أمه

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها سعر صادم لـ حذاء إليسا، محمد منير غنى بعد وفاة أمه، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة 16 يونيو، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وحول تفاعل الجمهور السعودي معه، قال محمد منير: «والله بلا مجاملة أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا ركبت الطيارة بس، وفي مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو».

أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة 16 يونيو، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأعرب محمد منير، عن امتنانه للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا: «الترفيه كلمة جميلة أنا ما أعرفش مين اخترعها لكن هي كلمة موجودة في حياتنا.. كلنا محتاجين الترفيه.. ترفيه للعقل وللروح.. والترفيه راحة للعقل اللي بيفكر دايما.. والترفيه هو اللي بيدينا روح جديدة عشان نقدر نقوم تاني ونقع ونقوم تاني ونستمر يعني يا رب حياتنا كلها تبقى ترفيه على ترفيه إن شاء الله».

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كشف الفنان محمد رياض عن سر عدم تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان القومى للمسرح المصرى والمقرر أن ينطلق يوليو المقبل.

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