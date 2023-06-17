تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي السكة الحديد بالإسكندرية

أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تنفيذ ١١ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكك الحديدية نطاق حي المنتزه ثان خط المعمورة رشيد عبارة عن أسوار وأكشاك بمساحة ٧٠٦ م٣بالمخالفة للقانون.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه وجه المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة .و التنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات الازالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢١.

وشدد الشريف على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.