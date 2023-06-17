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رئيس التحرير
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تعليم

إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وكشف حالات الغش العادى و الإلكتروني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الاسماعيلية اليوم

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماعًا مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ومديري الإدارات التعليمية؛ وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، والتي أطلقتها الوزارة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فضلا عن بحث عدد من الملفات التعليمية الهامة.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

ووجه  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، بإدارة مجموعات الدعم المدرسي بشكل احترافي وتخطى العقبات التي قد تشكلها الإجراءات الروتينية وبدء إجراءات تجهيز قاعات إضافية لمجموعات الدعم المدرسي عقب امتحانات الثانوية العامة مباشرة وتزويدها بكافة الإمكانيات لضمان استدامتها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب.

كما أوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وجه بتجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية.

وأضاف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حفاظًا على انتظام سير الامتحانات وخاصة الشهادة الإعدادية، سيكون امتحان الشهادة  الإعدادية بنظام البوكليت بدءًا من العام الدراسي المقبل.

كما أكد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وكشف أية حالات غش عادى أو إلكتروني في ذات التوقيت .

وفي سبيل النهوض بمنظومة التعليم بكافة عناصرها، أشار الوزير إلى المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، موضحًا أنه يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

كما أشاد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بكافة الجهود التي بذلت لإعداد وتنفيذ حقيبة التأهيل التربوي وبرنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وجه بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

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