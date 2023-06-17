ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

حرصت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة صادمة مرتدية ملابس جريئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على الأكتاف مما نال اعجاب متابعيها.

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغاني جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.