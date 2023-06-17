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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب هذا النادي | تطوّر مهم لنجم الزمالك مع الفريق

الزمالك
الزمالك

ظهر إمام عاشور لاعب نادي ميتيلاند الدنماركي في تدريب فريق نادي الزمالك، الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو.

وكتب الناقد الرياضي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور تواجد في مران الزمالك لمساندة اللاعبين قبل مواجهة فاركو المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري ضمن ثمن نهائي كأس مصر"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وستنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة 9:30 ويسعى الزمالك لحصد بطولة هذا الموسم، لتعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري، حيث تطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق بطولة هذا الموسم.

 

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