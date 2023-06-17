بيراميدز يغلق الباب أمام رحيل رمضان صبحي

كشف احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن تلقي رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز، بعض العروض خلال الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن الفريق السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. رمضان صبحي تلقى عرضا أوروبيا في الفترة الأخيرة لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة بيراميدز ورفضوا رحيله"

يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب بالدوري المصري الممتاز، واقترب من المشاركة للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد سنوات من المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي كان قريبا من الفوز بها أكثر من مرة.