سكان وراق الحضر لـ المسئولين: عاوزين نرصف شوارعنا

أرسل القارئ يحيي محمود عوض شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تجاهل الشارع الذي يسكن به من الرصف.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارعى حمزة الدلاش ومسجد التقوى خلف مصنع الكراسى بحي الوراق بمحافظة الجيزة من تجاهل الحي من رصف الشارعين دون سائر شوارع المنطقة بالرغم من دعم المحافظة للحى مؤخرا بـ أربعة ملايين جنيه لاستكمال الرصف وبالتواصل مع مسؤول الطرق بالحى فوجئت بتصريحة أن الميزانية

المخصصة لاستكمال الرصف نفذت هى ايضا ولذلك أرفع الأمر لسيادة المحافظ للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01001376622.

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