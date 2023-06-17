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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان وراق الحضر لـ المسئولين: عاوزين نرصف شوارعنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ يحيي محمود عوض شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تجاهل الشارع الذي يسكن به من الرصف.

وقال في  شكواه   نعاني نحن سكان شارعى حمزة الدلاش ومسجد التقوى خلف مصنع الكراسى بحي الوراق بمحافظة الجيزة من تجاهل الحي من رصف الشارعين دون سائر شوارع المنطقة بالرغم من دعم المحافظة للحى مؤخرا بـ أربعة ملايين جنيه لاستكمال الرصف وبالتواصل مع مسؤول الطرق بالحى فوجئت بتصريحة أن الميزانية 
المخصصة لاستكمال الرصف نفذت هى ايضا ولذلك أرفع الأمر لسيادة المحافظ للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01001376622.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المتابعة المستمرة حل مشاكل المواطنين محافظة الجيز محافظة الجيزة وراق الحضر مشاكل المواطنين لوزارات المعنية

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