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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من الزمالك بشأن حارس مرمى الفريق المعار

الزمالك
الزمالك

كشف احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن آخر تطورات ملف تدعيم مركز حراسة مرمى الزمالك، خلال الموسم الجديد بعد الاستقرار على ضم حارس جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك " "خاص.. الزمالك يقرر بشكل نهائي عودة أحمد نادر السيد في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وستنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة 9:30 ويسعى الزمالك لحصد بطولة هذا الموسم، لتعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري، حيث تطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق بطولة هذا الموسم.

 

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