شاهد.. رمضان صبحي ينشر صورة لها بصحبة نجله زين

شارك رمضان صبحى، نجم نادى بيراميدز، متابعيه صورة له رفقة ابنه "زين"، فى أحدث ظهور لهما عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الفترة الماضية والتى ابعدته عن المشاركة مع فريق بيراميدز، وأخرجته من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وأصبح خارج المنتخب الوطني.

يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب بالدوري المصري الممتاز، واقترب من المشاركة للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد سنوات من المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي كان قريب من الفوز بها أكثر من مرة.