جمهوره عريق | طارق الشناوي : محمد منير حدوتة مصرية

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن الفنان محمد منير له حب في قلوب جمهوره وهو ما لاقاه أمس في حفل جدة.

لافتا أن منير عمل بمجال الغناء منذ أكثر من نصف قرن، كما أبدع في حفلته أمس في جدة ولاقي جمهورا عريقا واسعا في السعودية.

وأكد الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات المذاع على فضائية النهار، أن الكينج محمد منير له جزء عميق بداخله، وأن الشاعر عبد الرحيم منصور كانت له نظرة ثاقبة في اختياره للغناء وعبد الرحمن الأبنودي أيضا، وهاني شنوده،مضيفا أن منير لا يغفل ابدا كل من كان له جميلا عليه في مشواره الفني العظيم.

وأكد طارق الشناوي أنه محب لأغاني منير ومن ضمنها أغنية "علي صوتك بالغني" موضحا أن في هذه الاغنية كلمات وشعر مس قلوب الجميع، كما أن الملحن كمال الطويل كان له رأي مخالف للكينج، ولكن في نهاية الطريق كانوا يتفقون على رأي واحد، يعمل على نجاح أغانيه، كما لأغنية “ حدوتة مصرية ”الأثر القوي على قلوب جمهور منير، لأنها تختلف في تلحينها وكلماتها واصفا منير بأنه " حدوتة مصرية".

وأشار إلى أن منير أبدع في حفلة أمس بجدة السعودية، لافتا إلى أن الحفلة كانت تمتلئ بالجمهور العريق وكان العزف مميزا وله أثرا جميلا على جمهوره.