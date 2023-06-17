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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مصير حسين الشحات مع الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

يعقد مسئولو النادي الأهلي قريبا جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق وتحديدا بعد عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر الأول من أجل تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يعقد جلسة مع حسين الشحات بعد معسكر المنتخب لحسم ملف التجديد له نهائيا".

 

وكان النادي الأهلي فتح ملف التجديد مع حسين الشحات، الفترة الماضية وتم الاتفاق على معظم بنود التعاقد لكن يتبقى ببعض الأمور البسيطة يجري الانتهاء منها.

وعلي جانب آخر يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر غدًا الأحد، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 فى تاريخ النادى.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدوري 

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

 

 

 

 

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