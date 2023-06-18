حسام موافي: المدخن يختار الهدوء المؤقت مقابل الإصابة بالسرطان والوفاة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن السجائر كانت في السابق من العادات مع تناول القهوة والشاي، ولكن تعريف الإدمان عالميًا اختلف وأصبح أي مادة تحدث تأثير في الدم تصبح إدمانا والتدخين يزيد نسبة النيكوتين بالدم وبالتالي التدخين إدمان ولكن ليس بخطورة إدمان المخدرات.

وأضاف حسام موافي خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: متسائلا: ”لو دخلت متجر ووجدت علبة سمنة ومكتوب عليها هذا السمن مسمم؟ هل ستشتريها؟ علبة السجائر مكتوب عليها التدخين يسبب الوفاة ليه بتجيب العلبة؟ .

المدخن مدمن



وتابع حسام موافي أنه يجب التعامل مع المدخن على أنه مدمن، لأن المدخن عندما يقوم بالتوقف عن التدخين يتأثر سلبًا، ولا يرتاح إلا بعد التدخين مرة أخرى.

وأردف: "ميزة التدخين إنه يخفف الضغط، ويقلل الضغوط النفسية، لكن السؤال؟ تختار هدوء مؤقت أم الإصابة بالسطان بعد ذلك؟.. ثالث أهم أسباب الوفاة حول العالم هو التدخين".