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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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30 يونيو.. ثورة تحقق إنجازات غير مسبوقة في القطاع الزراعي

قطاع الزراعة
قطاع الزراعة

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «30 يونيو.. ثورة تحقق إنجازات غير مسبوقة في القطاع الزراعي»، حيث إن الطفرة غير المسبوقة في استصلاح الأراضي بمصر من أهم العناوين العريضة لثورة الثلاثين من يونيو 30 يونيو.

 

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن الدولة المصرية أولت اهتماما غير مسبوق بالقطاع الزراعي لعدة اعتبارات، منها الإيمان بان من يملك غذاءه يملك قراره، بجانب وعي القيادة السياسية لمدى أهمية الغذاء وسط التغيرات المناخية التي يشهدها العالم واستهداف زيادة حجم الصادرات إلى الخارج عبر الحاصلات الزراعية لينعكس ذلك، على حجم الناتج القومي.

 

وذكر التقرير، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في كل نواحي الاستصلاح الزراعية، حيث يسهم هذا القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في البلاد.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

مشروعات قومية عدة لا تحصى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت بنهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة، ومن بين تلك الإنجازات مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذي يستهدف حصاد المحاصيل الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة وإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

القطاع الزراعى الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الاستصلاح الزراعية الانجازات

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