موسم الحج| "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها في مسجدي التنعيم والجعرانة لتوعية ضيوف الرحمن

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودها الدعوية والإرشادية من خلال كبائن التوعية الإسلامية الواقعة في مسجد السيدة عائشة ــ رضي الله عنها ــ في التنعيم، ومسجد الحلّ بالجعرانة، للرد على استفسارات الحجاج وتعليمهم المناسك على هدي القرآن والسنة وبلغات عالمية، بمشاركة عدد من الدعاة والمترجمين.

حجاج بيت الله الحرام



كما توزع أمانة التوعية الإسلامية آلاف المطبوعات الدينية تتضمن مطويات لتعليم مناسك الحج والعمرة، والكروت الدعوية التي تحمل باركود لتحميل الكتب العلمية من المكتبة الإلكترونية التي تضم مئات من الكتب تحمل عناوين متعددة، حيث تم توزيع قرابة (100.000) ألف مادة دعوية مطبوعة.

وجرى تكليف عدد من الدعاة والمترجمين الذين يعملون على مدار الساعة في تلك المواقع حيث يقومون بتوجيه الحجاج والرد على أسئلتهم وتوضيح ما يتطلب توضيحه لمناسك الحج بلغات عالمية، حيث تم تنفيذ ما يزيد عن (2000) ساعة عمل تتضمن إلقاء الكلمات الوعظية والدروس العلمية والمحاضرات العامة، والرد على استفسارات وأسئلة الحجاج، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من 200.000 ألف مستفيد منذ بدء وصول الحجاج.

من جانبهم، نوه عدد من ضيوف الرحمن بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بالخدمات التوعوية المقدمة لهم بمسجدي التنعيم والجعرانة، مقدمين شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام بكل ما يسهم في التيسير على ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخدمات الدعوية الإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، والتسهيل عليهم في معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك، تماشياً مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح.