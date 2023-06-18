الثاني من نوعه.. 60 دولة تشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا

يستعد المسؤولون من أكثر من 60 دولة ومئات قادة الشركات العالمية الكبرى لحضور المؤتمر الدولي الثاني، حول إعادة إعمار أوكرانيا المقرر عقده في لندن الأسبوع المقبل.

ويوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة إلى المشاركين في افتتاح المؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس.

كما سيشدد سوناك على أن "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاص لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".

ويلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

وتشارك منظمات غير حكومية في هذا المؤتمر حول إعادة الإعمار وهو الثاني الذي ينظم منذ بداية الأزمة بعد مؤتمر عقد السنة الماضية في لوجانو بسويسرا.

ومن بين القادة السياسيين يتوقع حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

وبعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة قدر البنك الدولي احتياجات أوكرانيا العاجلة بـ 14 مليار دولار لإصلاح الأضرار الناجمة من المعارك؛ لكن انتعاش اقتصاد البلاد سيكلّف 441 مليار دولار حسب دراسة حديثة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية وهو مبلغ يتوقع أن يزداد مع استمرار الأزمة.

وتعتزم المملكة المتحدة خلال المؤتمر كشف مبادرات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة الخضراء لتسهيل التعاون بين الشركات البريطانية والأوكرانية.