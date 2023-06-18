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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رياح أوروبية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، وذلك بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، موضحة أن درجات الحرارة في أغلب المناطق الشمالية ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.
 

رياح أوروبية وانخفاض بالحرارة
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه خلال فترة النهار تسود أجواء حارة على القاهرة أغلب مناطق الجمهورية، ما عدا المناطق الجنوبية للبلاد تسود فيها أجواء شديدة الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة فيها لـ 45 درجة مئوية، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترة الليل على أغلب الأنحاء.

وأشارت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر على مدار هذا الأسبوع، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط نسبي في الرياح خلال فترة المساء.

وأوضحت أنه متوقع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة يومي الإثنين والثلاثاء على بعض المناطق من السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس اليوم توك شو صدى البلد

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