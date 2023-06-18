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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحر الشديد يفتك بـ 100 شخص في الهند.. تفاصيل

الحر الشديد يفتك
الحر الشديد يفتك بـ 100 شخص في الهند

لقي 98 شخصًا على الأقل مصرعهم في ولايتي بيهار وأوتار براديش بالهند، بسبب درجات الحرارة الشديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وحسب شبكة "إنديا توداي"، قال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن 400 شخص نقلوا إلى مستشفى المنطقة في ولاية أوتار براديش في باليا في الأيام الثلاثة الماضية بشكاوى من الحمى وضيق التنفس ومضاعفات صحية أخرى، ومعظمهم تجاوزوا الستين من العمر.

كما دفعت السلطات في الولاية إلى إجراء تحقيق، ونقل المشرفين الطبيين في مستشفى مقاطعة باليا.

وأوضح جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين في باليا أن "جميع الذين نقلوا إلى المستشفيات كانوا يعانون من بعض الأمراض وتفاقمت حالتهم تحت الحرارة الشديدة"، لافتًا إلى أن معظم الوفيات نجمت عن نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إسهال.

ووفقًا لبيانات الأرصاد الجوية الهندية، فقد تم تسجيل درجة الحرارة القصوى في باليا، شمال البلاد عند 42.2 درجة مئوية يوم الجمعة، وهو 4.7 درجة فوق المعدل الطبيعي.

الهند درجات الحرارة درجات الحرارة الشديدة الحرارة الشديدة إنديا توداي

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