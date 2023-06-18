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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يطالب أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط لجان الثانوية العامة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الأحد ، سير امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك بعدد من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي الأورمان الثانوية بنات بإدارة الدقي التعليمية والأورمان الإعدادية النموذجية بنين بإدارة العجوزة التعليمية ، حيث حرص علي الاطمئنان من الطلاب والطالبات علي مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة .

وقد أكد اللواء أحمد راشد انه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات .

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تجهيز ٢٠٠ لجنه أساسية علي مستوي المحافظة و ٤٠ لجنه احتياطية للطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، حيث من المقرر أن يؤدي  ٨٦٦٢٧ طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية .

كما أكد محافظ الجيزة علي متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لضمان توفير سبل الراحة للطلاب .

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم .

كما طالب المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعياً بوجود أي اشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان والتواجد الميداني على مدار اليوم لإزالة أي مصادر للضوضاء .

ومن جانبه أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انه تم تجهيز ٤٦ استراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكافه سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

وأشار إلى  أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهوله ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات .

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة ايناس شوقي مدير عام فرع هيئة التامين الصحي بالجيزة والمهندس عبد الناصر سعدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .

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