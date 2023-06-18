عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مكسب بجبهة زابوريجيا.. أوكرانيا تسيطر على قرية بياتيكاتكي

صدى البلد

سيطرت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، على قرية بياتيكاتكي في جبهة قتال زابوريجيا التي تشن بها كييف الهجوم المضاد.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مسئولًا روسيًا أقر بأن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوريجيا، وهو أول مكسب لكييف على تلك الجبهة منذ أن شنت هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابورويجيا،
أن القوات الأوكرانية سيطرت على مستوطنة بياتيكاتكي وتحصنت هناك أثناء تعرضها لنيران المدفعية الروسية، مؤكدًا أن هجوم كييف المضاد أسفر عن نتائج على الرغم من الخسائر.

وقال إن القتال العنيف مستمر في المنطقة، لكن لم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا حتى الآن بشأن الأمر.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها قتلت ما يقدر بنحو 650 جنديًا روسيًا أمس، السبت، وفقًا لتحديث من هيئة الأركان العامة. 

وبذلك يرتفع عدد القتلى المقدر في كييف بصفوف القوات الروسية منذ غزو موسكو العام الماضي إلى 219820 قتيلا، وفقًا لما نقلته صحيفة “جارديان” البريطانية. 

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف تواصل هجومها المضاد في جميع النواحي وقد حققت تقدما ضئيلا.

وقالت الاستخبارات البريطانية، في تقرير لها، إن الدفاعات الروسية في الجبهات الجنوبية تعمل بنجاح في كثير من الأحيان.

وأضافت أن كلا الجانبين يعاني من خسائر عالية، إلا أن الخسائر التي تتكبدها روسيا هي الأكبر منذ ذروة المعركة من أجل باخموت في مارس.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، اشتد القتال العنيف في زابوريجيا وغرب دونيتسك ومحيط باخموت بأوكرانيا.

القوات الأوكرانية بياتيكاتكي الاستخبارات البريطانية مسؤول روسي القوات المسلحة الأوكرانية الحرب في اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

بعد تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين في الواقعة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

العيدية.. بدء إصدار عملة الـ20 جنيها الجديدة خلال أيام| اعرف شكلها النهائي

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

أكسيوس: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية

وزير التعليم : نبذل أقصى جهدنا لتحقيق الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف قرار الاحتلال بتسريع الاستيطان في الضفة

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

تعرف على برنامج الأهلي استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدوري

السعودية تبدأ تنفيذ تجربة تبريد الطرق في الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

يفقد 165 كيلو من وزنه.. أسمن رجل في العالم يهزم السمنة|تفاصيل

في حادثة مأساوية نادرة| دب ينهي حياة مواطن أمريكي.. اعرف التفاصيل

مابتحبش التبذير.. إليسا بنفس الفستان في الكويت وإسكندرية تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عملت مساكنة سنة كاملة قبل الزواج.. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة «فيديوجراف»

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ