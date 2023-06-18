أول مكسب بجبهة زابوريجيا.. أوكرانيا تسيطر على قرية بياتيكاتكي

سيطرت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، على قرية بياتيكاتكي في جبهة قتال زابوريجيا التي تشن بها كييف الهجوم المضاد.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مسئولًا روسيًا أقر بأن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوريجيا، وهو أول مكسب لكييف على تلك الجبهة منذ أن شنت هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابورويجيا،

أن القوات الأوكرانية سيطرت على مستوطنة بياتيكاتكي وتحصنت هناك أثناء تعرضها لنيران المدفعية الروسية، مؤكدًا أن هجوم كييف المضاد أسفر عن نتائج على الرغم من الخسائر.

وقال إن القتال العنيف مستمر في المنطقة، لكن لم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا حتى الآن بشأن الأمر.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها قتلت ما يقدر بنحو 650 جنديًا روسيًا أمس، السبت، وفقًا لتحديث من هيئة الأركان العامة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى المقدر في كييف بصفوف القوات الروسية منذ غزو موسكو العام الماضي إلى 219820 قتيلا، وفقًا لما نقلته صحيفة “جارديان” البريطانية.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف تواصل هجومها المضاد في جميع النواحي وقد حققت تقدما ضئيلا.

وقالت الاستخبارات البريطانية، في تقرير لها، إن الدفاعات الروسية في الجبهات الجنوبية تعمل بنجاح في كثير من الأحيان.

وأضافت أن كلا الجانبين يعاني من خسائر عالية، إلا أن الخسائر التي تتكبدها روسيا هي الأكبر منذ ذروة المعركة من أجل باخموت في مارس.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، اشتد القتال العنيف في زابوريجيا وغرب دونيتسك ومحيط باخموت بأوكرانيا.