عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكر ورقص ..فضيحة تهز الحزب الحاكم في بريطانيا |شاهد

احتفالات أثناء إغلاق
احتفالات أثناء إغلاق كورونا

علق مايكل جوف، وزير الإسكان بالحكومة البريطانية، اليوم الأحد، على مقطع فيديو لحفلة عيد ميلاد في مقر حزب المحافظين الحاكم خلال إغلاق كوفيد-19 في عام 2020، ووصفه بأنه "فظيع"، مقدما اعتذاره للبريطانيين.

ونشر صحيفة "ميرور" البريطانية  مقطع الفيديو بعد أيام قليلة من حكم لجنة برلمانية بأن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد ضلل المشرعين عن عمد حول التزام حزبه بقواعد الإغلاق في مكتبه. وقد تم الإبلاغ عن هذا الحدث من قبل، ولكن تم نشر صور فوتوغرافية فقط من قبل صحيفة ديلي ميرور.

وقال حزب المحافظين إنه قد اتخذ بالفعل إجراءات تأديبية بشأن الحدث.

ويظهر مقطع فيديو مدته 45 ثانية احتفالات في مقر حزب المحافظين في وستمنستر في ديسمبر 2020 في وقت كان فيه الشعب البريطاني يخضع لقيود من الدرجة الثانية ومحظور من التواصل الاجتماعي للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبينما يظهر في الفيديو أعضاء من حزب المحافظين وهم يرقصون ويشربون، بينما  كان على الأشخاص في لندن الذين أرادوا التواصل الاجتماعي في تلك المرحلة من الوباء القيام بذلك في حديقة  في وجود مقاعد في الهواء الطلق - ولكن هذه التجمعات كانت تقتصر على مجموعات من ستة أشخاص.

وقال جوف، وزير الإسكان ، لـ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "إنه لأمر فظيع".

وأضاف: "لا يمكن أبدا الدفاع عن ذلك.. أريد فقط أن أعتذر للجميع حقا".

كما أكد جوف في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية أن اللقطات كانت "فظيعة" وستترك الأشخاص الذين قبلوا "تقليص الحرية" خلال إغلاقات كوفيد-19 يشعرون بأنهم "غاضبون للغاية" لرؤية مثل هذه اللقطات.

وقد ساعدت مسألة كسر القواعد خلال كوفيد في داونينج ستريت في إسقاط حكومة جونسون، الذي غادر منصبه العام الماضي ، وما زال يتسكع على المحافظين ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

واستقال جونسون كعضو في البرلمان في 9 يونيو قبل أن تصدر لجنة الامتيازات - الهيئة التأديبية الرئيسية للمشرعين - حكمها الملعون عليه،  وإعادة الغضب العام.

وكتب رئيس الوزراء السابق "المحافظ" في بيان "تلقيت رسالة من لجنة الامتيازات توضح - وهذا ما أثار استغرابي - أنهم مصممون على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".

وأضاف "أنا حزين جداً لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي، لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية"، متهماً اللجنة بـ"انحياز فاضح".

وأكد جونسون (58 سنة) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستقضي على آماله في العودة إلى السلطة قريباً، وتزيد من الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قبل عام من الاقتراع التشريعي المقبل.

وبعد عام على إقصائه من "داونينج ستريت" بمبادرة من غالبيته بعد ثلاث سنوات في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".


وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين، الموجودين في السلطة منذ عام 2010، يتخلفون عن حزب العمل المعارضة بنحو 20 نقطة مئوية. ويجب إجراء الانتخابات القادمة بحلول أواخر عام 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

الحق اشتري قبل العيد| انخفاض حاد في أسعار الدواجن.. وأرخص اللحوم البلدي تباع هنا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

حكاية طبيب الساحل.. 3 مأموريات وقبر أسمنتي وزواج عرفي| القصة الكاملة

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

ترشيحاتنا

يساهم في مؤازرة الدولة.. فاطمة خفاجي: العمل الأهلي بمصر من الأعمال العظيمة

جميل حليم: الرئيس السيسي حريص على مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية

وزير التموين يؤكد وفرة مخزون القمح حتى نهاية العام

غالبيتها في زابوريجيا.. روسيا تكشف تفاصيل بشأن هجمات أوكرانيا المضادة

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ