سكر ورقص ..فضيحة تهز الحزب الحاكم في بريطانيا |شاهد

علق مايكل جوف، وزير الإسكان بالحكومة البريطانية، اليوم الأحد، على مقطع فيديو لحفلة عيد ميلاد في مقر حزب المحافظين الحاكم خلال إغلاق كوفيد-19 في عام 2020، ووصفه بأنه "فظيع"، مقدما اعتذاره للبريطانيين.

ونشر صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع الفيديو بعد أيام قليلة من حكم لجنة برلمانية بأن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد ضلل المشرعين عن عمد حول التزام حزبه بقواعد الإغلاق في مكتبه. وقد تم الإبلاغ عن هذا الحدث من قبل، ولكن تم نشر صور فوتوغرافية فقط من قبل صحيفة ديلي ميرور.

وقال حزب المحافظين إنه قد اتخذ بالفعل إجراءات تأديبية بشأن الحدث.

ويظهر مقطع فيديو مدته 45 ثانية احتفالات في مقر حزب المحافظين في وستمنستر في ديسمبر 2020 في وقت كان فيه الشعب البريطاني يخضع لقيود من الدرجة الثانية ومحظور من التواصل الاجتماعي للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبينما يظهر في الفيديو أعضاء من حزب المحافظين وهم يرقصون ويشربون، بينما كان على الأشخاص في لندن الذين أرادوا التواصل الاجتماعي في تلك المرحلة من الوباء القيام بذلك في حديقة في وجود مقاعد في الهواء الطلق - ولكن هذه التجمعات كانت تقتصر على مجموعات من ستة أشخاص.

وقال جوف، وزير الإسكان ، لـ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "إنه لأمر فظيع".

وأضاف: "لا يمكن أبدا الدفاع عن ذلك.. أريد فقط أن أعتذر للجميع حقا".

كما أكد جوف في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية أن اللقطات كانت "فظيعة" وستترك الأشخاص الذين قبلوا "تقليص الحرية" خلال إغلاقات كوفيد-19 يشعرون بأنهم "غاضبون للغاية" لرؤية مثل هذه اللقطات.

وقد ساعدت مسألة كسر القواعد خلال كوفيد في داونينج ستريت في إسقاط حكومة جونسون، الذي غادر منصبه العام الماضي ، وما زال يتسكع على المحافظين ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

واستقال جونسون كعضو في البرلمان في 9 يونيو قبل أن تصدر لجنة الامتيازات - الهيئة التأديبية الرئيسية للمشرعين - حكمها الملعون عليه، وإعادة الغضب العام.

وكتب رئيس الوزراء السابق "المحافظ" في بيان "تلقيت رسالة من لجنة الامتيازات توضح - وهذا ما أثار استغرابي - أنهم مصممون على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".

وأضاف "أنا حزين جداً لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي، لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية"، متهماً اللجنة بـ"انحياز فاضح".

وأكد جونسون (58 سنة) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستقضي على آماله في العودة إلى السلطة قريباً، وتزيد من الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قبل عام من الاقتراع التشريعي المقبل.

وبعد عام على إقصائه من "داونينج ستريت" بمبادرة من غالبيته بعد ثلاث سنوات في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين، الموجودين في السلطة منذ عام 2010، يتخلفون عن حزب العمل المعارضة بنحو 20 نقطة مئوية. ويجب إجراء الانتخابات القادمة بحلول أواخر عام 2024.