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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بقانون جديد للتعاونيات.. ويؤكد: التشريع الحالي تجاوز الزمن

النائب أبو النجا
النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ، إن التعاونيات  من اخطر الموضوعات التى تتم مناقشتها .

 و اضاف خلال مناقشة دراسة لتفعيل دور التعاونيات فى مصر : " التعاونيات كانت تدخل في كل شيء و الاسعار و الاسكان و التعليم و الصحة ، و لكن الان  دورها انتهي و لا يوجد دور لرئيس التعاونيات ". 

و تابع  :"نحتاج إلى قانون موحد لها لانشاء تعاونيات فاعلة ، لان قوانينها الحالية ، لم تعد صالحة للزمن الحالي".

و طالب " المحرزي"  بوجود رقابة صارمة على تعاونيات الاسكان ، قائلا :" كانت هناك جمعيات تم استغلالها بشكل خاطىء " . 

و اضاف:" لابد من التوسع فى الجمعيات الاستهلاكية ،و  نستطيع ان نقدم للمواطن الغلبان سلعة بسيطة و رخيصة ".

و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " اضم صوتي للنائب  لحل مشكلات الاسكان التعاوني لانها كثيرة ،و  كان هناك حلول قديما من داخل هذه الجمعيات". 

و اضاف :"  الوزير حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الراحل ، وقت انشاء قرى الساحل الشمالي كان هناك اليات تحكيم حلت جميع مشكلات القرى السياحية من خلال الجمعيات نفسها  و لم يدخل موضوع واحد الى القضاء ، و تم الامر من داخل الاتحاد و لجان التحكيم ".

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائب أبو النجا المحرزي تفعيل دور التعاونيات تعاونيات الإسكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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