برلماني يطالب بقانون جديد للتعاونيات.. ويؤكد: التشريع الحالي تجاوز الزمن

قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ، إن التعاونيات من اخطر الموضوعات التى تتم مناقشتها .

و اضاف خلال مناقشة دراسة لتفعيل دور التعاونيات فى مصر : " التعاونيات كانت تدخل في كل شيء و الاسعار و الاسكان و التعليم و الصحة ، و لكن الان دورها انتهي و لا يوجد دور لرئيس التعاونيات ".

و تابع :"نحتاج إلى قانون موحد لها لانشاء تعاونيات فاعلة ، لان قوانينها الحالية ، لم تعد صالحة للزمن الحالي".

و طالب " المحرزي" بوجود رقابة صارمة على تعاونيات الاسكان ، قائلا :" كانت هناك جمعيات تم استغلالها بشكل خاطىء " .

و اضاف:" لابد من التوسع فى الجمعيات الاستهلاكية ،و نستطيع ان نقدم للمواطن الغلبان سلعة بسيطة و رخيصة ".

و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " اضم صوتي للنائب لحل مشكلات الاسكان التعاوني لانها كثيرة ،و كان هناك حلول قديما من داخل هذه الجمعيات".

و اضاف :" الوزير حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الراحل ، وقت انشاء قرى الساحل الشمالي كان هناك اليات تحكيم حلت جميع مشكلات القرى السياحية من خلال الجمعيات نفسها و لم يدخل موضوع واحد الى القضاء ، و تم الامر من داخل الاتحاد و لجان التحكيم ".