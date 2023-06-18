حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة حيث كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، حقيقة الصور المتداولة حول وجود سمك قرش صغير على أحد شواطئ الإسكندرية.

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وقال الدكتور محمد عبدالرازق، إنه أجرى تواصلاً مع شيوخ الصيادين وكبير الغطاسين، وعدد من المختصين، والذين أكدوا أن سمكة القرش موجودة بشكل مستمر في البحر المتوسط خاصة شهر ٥ و٦ في موسم التزاوج ولا يوجد لها أي ضرر على المواطنين في الشواطئ، كما أنها تتواجد بشكل عام بعيدًا عن شواطئ الإسكندرية.

وأكد عبدالرازق ، عدم وجود تلك الأسماك على الشواطئ، وأنها توجد بالبحر المتوسط بشكل عام وبعيد جدًّا عن الشواطئ، مشيرًا إلى أن صيادي منطقة المكس أكدوا أن أسماك القرش موجودة، ولكن بعيدة عن شاطئ المكس، وعلى مسافة أكثر من ثلاث ساعات من ساحل المكس، وتوجد بكثرة خلال شهري ٥ و٦ وتتكاثر في ذلك الوقت.