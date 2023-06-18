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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفقد لجان بيلا والحامول.. تفاصيل زيارة وزير التعليم لمحافظة كفر الشيخ |صور

وزير التعليم في كفر
وزير التعليم في كفر الشيخ

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حرص الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب بالثانوية العامة، وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ.. صور

حاجة تفرح.. وزير التعليم يشيد بغرفة عمليات الثانوية العامة في كفر الشيخ

وأضاف، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته محافظة كفر الشيخ لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أن كلاً من وصل بالغش لن ينجح في حياته - على حد تعبيره -، لافتاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام بدأت هادئة، وأن دورنا أن نعطي كل طالب حقه.

وزير التعليم في كفر الشيخ 

وأشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بغرفة عمليات الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، مضيفاً «حاجة تفرح أننا نجد غرف عمليات بهذا الشكل.. دا معناه إن في سيطرة كاملة وملاحظة دقيقة لكل ما يدور في الثانوية العامة خلال اليوم».

وزير التعليم يتفقد لجان كفر الشيخ

الوزير يتفقد لجان بيلا والحامول

وفي سياق متصل، تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ، عدداً من اللجان التابعة لإدارتي بيلا والحامول التعليميتين، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والسيد إسماعيل، مدير إدارة بيلا التعليمية، والدكتور وائل هراس، مدير إدارة الحامول التعليمية.

وزير التعليم في لجان كفر الشيخ

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ ونائبه، لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم 292 طالباً، و 101 طالب بالشعبة الأدبية، و 191 طالباً بالشعبة العلمية.

وزير التعليم يطمئن على لجان كفر الشيخ

كما تفقد الوزير لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التي تضم 353 طالباً، و12 لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية.

واطمأن الوزير على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة إجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية،  ومستوى الامتحان ووضوح الاسئلة، مؤكداً على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

كما اطمأن الوزير على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، وتوزيع نماذج الأسئلة الأربعة على الطلاب بطريقة صحيحة، وقيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتأكد من قيام الطالب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وزير التعليم يطمئن على الاستراحات 

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطيين، وغرفة الزائرة الصحية، واطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة،  كما تفقد وزير التربية والتعليم، عدداً من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، واطمأن  على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة.

استراحات مراقبي الثانوية في كفر الشيخ 
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