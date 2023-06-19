تغير كبير فى حجم المبيعات .. iPhone 14 ولا iPhone 11 ؟

في تقرير حديث صدر عن IT Home في 17 يونيو، كشفت الدراسة عن تغيير مثير في حجم مبيعات iPhone، وفقًا للمحللين فإن الإصدار العادي iPhone 14 أصبح الآن الأكثر مبيعًا للآيفون بعد تفوقه على iPhone 14 Pro Max.

كما أن iPhone 11 هو إصدار آيفون شائع بشكل مفاجئ بين المستخدمين.

في شهر أبريل، حصل إصدار iPhone 14 على حصة سوقية بنسبة 19% ، متفوقًا على iPhone 14 Pro Max الذي انخفض إلى المرتبة الثانية بحصة سوقية بنسبة 18%.

وفي الوقت نفسه، شهدت حصة سوق إصدار iPhone 14 Pro انخفاضًا من 16% إلى 15%. وبشكل مفاجئ، استطاع iPhone 14 Plus، الذي يعتبر غالبًا الأقل إعجابًا من بين جميع النماذج في التشكيلة، الحفاظ على حصة سوقية مستقرة بنسبة 7%.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المحللون إلى أن حصة سوق iPhone بشكل عام شهدت زيادة كبيرة في أبريل، حيث وصلت إلى 67%. وهذا الرقم يمثل قفزة ملحوظة عن حصة السوق البالغة 61% في مارس.

وعلى الرغم من أن التقرير لم يقدم أرقامًا محددة لإصدارات iPhone الأخرى، إلا أن شعبية iPhone 11 مستمرة، والذي يستمر في تقديم آبل كعرض أساسي للمبيعات المدفوعة مسبقًا.

تعكس هذه التطورات الأخيرة الطبيعة الديناميكية لسوق الهواتف الذكية، حيث يمكن أن تتحول تفضيلات المستهلكين بسرعة. وتظهر قدرة آبل على جذب انتباه المستخدمين بإصدار iPhone 14، قدرة الشركة على تلبية مطالب المستهلكين وتقديم منتج مقنع.

وسيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية تطور المشهد في مبيعات الهواتف الذكية وما إذا كانت آبل ستحافظ على موقعها كالقوة السائدة في صناعة الهواتف الذكية. ومع وجود ميزات وابتكارات واستراتيجيات تسويقية جديدة في المنظور مع اقتراب إطلاق تشكيلة iPhone 15، فإن المنافسة بين مصنعي الهواتف الذكية مرشحة للتصاعد.