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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجامعة العربية: اجتماع مشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط

صدى البلد

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة وفد من الجمهورية العربية السورية لأول مرة بعد غياب (11) عامًا عن المشاركة في الاجتماعات العربية المشتركة التي تنظمها الأمانة العامة، لتكون استكمالًا للتعاون المثمر في مسيرة العمل العربي المشترك.
 

وصرح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، بأن جدول أعمال الاجتماع المشترك يتضمن عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي، وهي اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، وإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية بجانب الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية.
 

كما يبحث في توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو، تراموي، والنقل بالكوابل)؛ مقترح مقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويتم مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتحليل وضعية واقع قطاع الموانئ البحرية العربية (دراسة مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) والنمو الأزرق كاستراتيجية لقطاع النقل البحري؛ ورقة عمل مقدمة من (المملكة الأردنية الهاشمية)، ودراسة أهم المنصات الإلكترونية في مجال النقل بالدول العربية وإمكانية الربط بينها؛ ورقة عمل مقدمة من (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).
 

ويشارك في الاجتماع خبراء من قطاع النقل في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، لإثراء أعماله، وطرح الرؤى والمقترحات القابلة للتنفيذ، حيث إن التوصيات التي تصدر عن الاجتماع المشار إليه أعلاه، يتم رفع نتائجها إلى مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة، المزمع عقدها خلال النصف الثاني من شهر (أكتوبر 2023)، للنظر فيها.

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