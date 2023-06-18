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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجيزة

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،  اليوم الأحد، لجان الامتحانات بمعهد فتيات عبدالرحمن عزام والتي تضم(٤) معاهد، ولجان الامتحانات بمعهد فتيات البدرشين والتي تضم (٣) معاهد، ولجان بنين البدرشين الإعدادي الثانوي والتي تضم (٧) معاهد، بمحافظة الجيزة، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستطلع آراء الطلاب في الامتحانات

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يستطيعون تأدية الامتحانات في جو مناسب، كما حرص على توجيه الأسئلة للطلاب ومعرفة مدى صعوبة أو سهولة الامتحانات، وبعد نهاية انتهاء الطلاب من امتحان مادة التاريخ استطلع آراءهم حول الشكل الجديد للامتحانات، كما استمع لمقتراحاتهم والتي سيستفيد منها زملاءهم في الأعوام القادمة.

ووجه رئيس القطاع على سرعة إسعاف طالبة أصيبت بإغماء ولم يغادر اللجنة حتى اطمأن عليها وأصبحت الطالبة في حالة جيدة، كما وجه بضرورة توفير كل سبل الراحة لطالبة حُرمت من نعمة البصر وتنفيذ كل متطلباتها.

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جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة.

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