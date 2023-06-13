قطاع المعاهد الأزهرية ينعى طالبا وافته المنية ويتمنى الشفاء العاجل لآخر بالشرقية

أدى اليوم الثلاثاء طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة النحو، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الصرف، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة الامتحان في مادة الإنشاء، والقسم العلمي الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية وسط هدوء واستقرار باللجان.

ونعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، الطالب أحمد علي سلامة، طالب بالقسم العلمي، بمعهد أنشاص ومقرها فتيات بلبيس بالشرقية، وافته المنية بعد تعرضه لحادث، سائلا الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان، كما تمنى قطاع المعاهد الأزهرية الشفاء العاجل للطالب محمود أحمد سليم، طالب بالقسم العلمي، بمعهد بنين كفر صقر بالشرقية، الذي تعرض لحادث وأصيب فيه بشرخ في الجمجمة.

وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد الأزهرية، لجنة فتيات طحانوب والتي تضم معاهد (كفر طحانوب- طحانوب- عرب جهينة)، ولجنة فتيات شبين القناطر والتي تضم معاهد(فتيات شبين القناطر- كفر شبين- المريج- بدوي بحيري- عرب العليقات)، وحرص فضيلته على الوقوف على مدى سهولة وصعبة الامتحان من خلال سؤال الطلاب عن الامتحان.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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