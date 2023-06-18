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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 845 كجم لحوم ودجاج وجمبري فاسد وتحرير 17 محضرا بالشرقية

صدى البلد

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة  الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

يأتي ذلك بعد توجيه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين إستعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(١٧) محضر مخالفة وضبط (٨٤٥ كجم ) لحوم و دجاج و جمبري بيانها ( ٤٨٠ كجم ) دجاج و لحوم مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات و( ٢٠٠ كجم) دجاج تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي و (٢٠ كجم) جمبرى غير صالحة للاستخدام الآدمي و(١٤٥ كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

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