بـ700 دولار.. الداخلية: تأشيرة دخول جديدة للأجانب صالحة 5 سنوات

أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوماً فى السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكى.
مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حالياً.
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أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوماً فى السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكى.
مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حالياً.
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