بـ700 دولار.. الداخلية: تأشيرة دخول جديدة للأجانب صالحة 5 سنوات

الأحد 18/يونيو/2023 - 04:29 م 6/18/2023 4:29:59 PM

أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوماً فى السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكى.

مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حالياً.