أخبار التوك شو| السيسي: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ، 18 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 28 - 20

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 38 -27

أسوان 45 - 31

سوهاج40 - 28

المنيا 36- 24

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني و الوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز"

وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت و ستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي تمر بها.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور، “طبيب الساحل” ، أسراراً جديدة حيث اعترف صديق الطبيب الضحية وهو المتهم الرئيسي بقتله، أنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع محاميه، وهي المتهم الثاني، ووعدها بالزواج أكثر من مرة، وفكر بخطف صديقه والحصول على فديه، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية.

أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، أن السعودية هي التي تحدد لنا كمسلمين أول أيام ذي الحجة ونلتزم بالمكان الذي فيه البيت الحرام وهي أرض الحجاز، موضحا أن العشر الأوائل من ذي الحج أيام مباركة تساوي في المكانة ليلة القدر ولها فضل كبير عن سائر الأيام.

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ، إن جامعة الدول العربية شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك في خبر عاجل عرضته فضائية "إكسترا نيوز"

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والوفد المرافق له.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، بجامعة الدول العربية، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، إنّ المناقشات تطرّقت إلى الأوضاع الصعبة في السودان، خصوصا في إطاره الإنساني هناك، مؤكدا ضرورة تناسق العمل الدولي، خاصة المبادرات المختلفة لإنقاذ الموقف سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وأمنيا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ إن الحكومة اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الاقتصاد من خلال البرنامج الذي يمتد ل 18 قطاع اقتصادي أساسي للتأكد من أن هناك عملية واسعة فإننا أصبح لدينا وحدة لتقييم الأصول وهي مسئولة عن تنفيذ البرامج المختلفة للاستفادة من الميزة التنافسية لتطوير القطاع الخاص.

عبر رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب بالبنك الدولي عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية واجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا : " من دواعي سروري الالتقاء بك في العاصمة التي شهدت إنجازا كبيرا " .

أكد أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، أنه يجب الاستثمار في حقوق الإنسان ، وحقوق الإنسان لديها جانبان أحدهما يفيد الإنسان، والآخر للدولة والمجتمع.

وأضاف “راغب”، خلال جلسة الحوار الوطني اليوم، أن جلسات لجنة حقوق الإنسان من أكثر الجلسات التي شهدت حضورا ومشاركة واسعة للغاية، مؤكداً أن المصريين هم أهم موارد الدولة المصرية.

أكد الإعلامي "جابر القرموطي"، أنه من ضمن إيجابيات صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، ومن خلال زيارته لمركز العزيمة اكتشف قدرته على دخول أي مسابقة عالمية ووصوله إلى المقدمة، مسابقة علاج المدمنين المتعافين، يوجد بذلك المركز ورش لتعليم المهن المختلفة، مضيفا أنه قريبا سيتم افتتاح مركز في إمبابة خاص بعلاج الإدمان ودمجهم بالمجتمع وجعله إنسان صالح ومفيد لمجتمعه، كما صدر تقرير من مركز علاج ومكافحة الإدمان عن سائقي الحافلات المدرسية حيث تم الكشف عن 12 ألف سائق من مختلف المدارس عن طريق حملات الكشف المفاجئ على الطرق السريعة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس، السبت، وأمس الأول، الجمعة، كان هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ولكن بدءا من اليوم وباقي الأسبوع ستعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية": “سنتأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا، وستكون درجات الحرارة 33 و34 درجة مئوية”.