السيسي: مصر كانت و ستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان

أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني و الوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

و جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز"

وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت و ستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي تمر بها.

وقف الاقتتال و إطلاق النار بشكل دائم وشامل في السودان

وأكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتال و إطلاق النار بشكل دائم وشامل في السودان وبدء عملية الحوار السلمي هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها.