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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر كانت و ستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني و الوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 و جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز"

وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت و ستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي تمر بها.

 وقف الاقتتال و إطلاق النار بشكل دائم وشامل في السودان

وأكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتال و إطلاق النار بشكل دائم وشامل في السودان وبدء عملية الحوار السلمي هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها.

 

 

السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس السيسي رئيس المخابرات العامة السودان

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