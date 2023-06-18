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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نعمل على إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

بوريل
بوريل

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مصر تعد ركيزة أساسية في حل صراعات القارة الأفريقية، مضيفا أن مصر تلعب دورا استراتيجيا في الحوار مع قادة أفريقيا.

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بوريل : الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز الاستثمارات مع مصر وتجاوز صعوبات الطاقة


واضاف بوريل، في مؤتمر صحفي مع  سامح شكري وزير الخارجية، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

 

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