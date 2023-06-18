مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نعمل على إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مصر تعد ركيزة أساسية في حل صراعات القارة الأفريقية، مضيفا أن مصر تلعب دورا استراتيجيا في الحوار مع قادة أفريقيا.



واضاف بوريل، في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.