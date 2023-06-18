إيمي طلعت زكريا ترد على مصطفى قمر: مش بحرك حد

ردت الفنانة إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا علي تصريحات الفنان مصطفي قمر في أحد المواقع بأنها لن تحرك صناع العمل تجاه تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم والي كان أحد أبطال الجزء الاول به والدها الفنان طلعت زكريا.

وقالت إيمي في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد : "يا استاذ مصطفي الكلام راح في حتة تانية خالص؛ انا بحبك وبحترمك؛ وعارفة انك كنت صاحب بابا جدآ ؛ وكنت داخل تصور الجزء الثاني من فيلم حريم كريم".

وأضافت إيمي قائلة : "الكلمة اللي حضرتك قولتها أن مش معني انها بنت طلعت زكريا هتحركنا؛ كلمة غريبة جداً؛ وانا مش بحرك حد؛ أتمني ألا تنساق وراء اخبار فيها سبايسي؛ انا أتمني لك النجاح ولكل فريق العمل؛ ولكن كل ما قلته أن طلعت زكريا ليس له بديل؛ ولو في نقد وصل مني اتمني انك تقبله".

ايمي طلعت زكريا

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ايمي طلعت زكريا هو مسلسل كشف مستعجل والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي؛ وشارك في بطولته كل من مصطفي خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا وهنادي مهنا وهو من إخراج شادي الرملي ومن إنتاج كريم ابو ذكري؛ بينما يواصل الفنان مصطفي قمر حاليا تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم ويشارك في بطولته كل من علا غانم وخالد سرحان ؛ وتيم مصطفي قمر وداليا البحيري؛ ورنا رئيس وآخرين.