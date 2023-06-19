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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه وأنت مغمض .. أفضل تابلت شاومي بسعر مناسب في 2023

تابلت شاومي Xiaomi
تابلت شاومي Xiaomi Pad 6

منذ أيام، أعلنت شركة شاومي الصينية عن واحد من أفضل الأجهزة اللوحية لها هذا العام، وهو Xiaomi Pad 6 الذي يقدم مواصفات ممتازة أبرزها لوحة مفاتيح مميزة ومعالج قوي من شركة كوالكوم و بطارية جبارة سعة 8840 مللى أمبير. 

  

وظهر تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 في السوق الهندية كأول سوق عالمية له، حيث من المقرر أن تطلقه الشركة في عدد كبير من الأسواق العالمية، ومنها أسواق الشرق الأوسط، حيث سيبدأ سعره في الأسواق الأوروبية من حوالي 260 يورو.    

 

وجاء تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD، وقياس 11 بوصة، مع دقة 2880 × 1800 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3، بالإضافة إلى ميزات HDR10 و Dolby Vision، وألوان الذهبي والأسود والأزرق. 

 

ويقدم تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وتسجيل الفيديو بجودة 4K وفلاش LED مزدوج وميزات panorama و HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

 

ويعمل تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 بمعالج من نوع  Snapdragon 870 5G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع معالج رسوميات من نوع Adreno 650، وذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة  128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، ونظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14.  

 

ويحتوي تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 على بطارية كبيرة سعة 8840 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 3.2، وبلوتوث Bluetooth 5.2، بالإضافة إلى الجيل الثاني من القلم الذكي لشاومي، والذي يوفر حساسية مستوى ضغط تصل إلى 4096 وعمر بطارية يصل إلى 150 ساعة في الشحنة الواحدة. 

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