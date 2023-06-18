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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خاص| طبيب يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم "الضاني"

اللحم الضاني
اللحم الضاني

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، فى تصريح خاص لصدى البلد ، فوائد تناول اللحم الضانى فى العيد .

 

فوائد اللحم الضاني…

١-يحتوي اللحم الضاني على العديد من الأحماض الأمينية التي تلعب دورا هاما في نمو العضلات والمحافظة على نمو الشعر والأظافر كما تدخل الأحماض الأمنية  في الكثير من وظائف الجسم.
 

٢-يحتوي على فيتامين "أ" الذي يحافظ على سلامة الشعر و المناعة ويحتوي على فيتامين "ب" المركب وهو من الفيتامينات المولدة للطاقة.


٣-يحتوي على عنصر النحاس  وهو من العناصر التى تؤدي إلى تقليل شيب الشعر.


٤-يحتوي على عنصر الحديد الذي يساعد في التخلص من الأنيميا.


٥-يحتوي على عنصر الزنك و الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم  الذي يلعب دورا هاما في تقوية المناعة.

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