خاص| طبيب يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم "الضاني"

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، فى تصريح خاص لصدى البلد ، فوائد تناول اللحم الضانى فى العيد .

فوائد اللحم الضاني…

١-يحتوي اللحم الضاني على العديد من الأحماض الأمينية التي تلعب دورا هاما في نمو العضلات والمحافظة على نمو الشعر والأظافر كما تدخل الأحماض الأمنية في الكثير من وظائف الجسم.



٢-يحتوي على فيتامين "أ" الذي يحافظ على سلامة الشعر و المناعة ويحتوي على فيتامين "ب" المركب وهو من الفيتامينات المولدة للطاقة.



٣-يحتوي على عنصر النحاس وهو من العناصر التى تؤدي إلى تقليل شيب الشعر.



٤-يحتوي على عنصر الحديد الذي يساعد في التخلص من الأنيميا.



٥-يحتوي على عنصر الزنك و الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم الذي يلعب دورا هاما في تقوية المناعة.