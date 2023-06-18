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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حرمني من ولادي.. أم تستغيث من قسوة طليقها بالقناطر| فيديو

صدى البلد

استغاثت مواطنة تدعى مروة نادر رمضان، بعمر ال ٣٣ سنة، من سوء معاملة طليقها وحرمانها من رؤية أولادهم. 

وأشارت أنها انفصلت عن طليقها منذ ٤ سنوات، بعد زواج دام ١١ عاماً، بسبب خلافات كثيرة وتدخلات أخواته، وقاموا باخلاء بيتها من عفشها وممتلكاتها بالشارع. 

وقالت أنها بعد فترة حصلت على حكم تمكين للشقة، ورفعت قضايا بمحكمة الأسرة للحصول على حقوق أبنائها، وبعد زواج طليقها من آخرى منعها من رؤية ابنائها بعد آحد زيارته لهم. 

ورغم حصولها على حكم ضم الأبناء، إلا أن طليقها يتنقل بهم من مكان لآخر ولم تستطيع العثور عليهم.

واعربت عن استيائها من سوء معاملة أهل طليقها، وقالت: “عذبوني أنا وولادي، كانوا بيقطعوا عننا الماية والنور لانه كان بيت عيلة”.   

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 سوء معاملة محكمة الاسرة

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