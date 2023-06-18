حرمني من ولادي.. أم تستغيث من قسوة طليقها بالقناطر| فيديو

استغاثت مواطنة تدعى مروة نادر رمضان، بعمر ال ٣٣ سنة، من سوء معاملة طليقها وحرمانها من رؤية أولادهم.

وأشارت أنها انفصلت عن طليقها منذ ٤ سنوات، بعد زواج دام ١١ عاماً، بسبب خلافات كثيرة وتدخلات أخواته، وقاموا باخلاء بيتها من عفشها وممتلكاتها بالشارع.

وقالت أنها بعد فترة حصلت على حكم تمكين للشقة، ورفعت قضايا بمحكمة الأسرة للحصول على حقوق أبنائها، وبعد زواج طليقها من آخرى منعها من رؤية ابنائها بعد آحد زيارته لهم.

ورغم حصولها على حكم ضم الأبناء، إلا أن طليقها يتنقل بهم من مكان لآخر ولم تستطيع العثور عليهم.

واعربت عن استيائها من سوء معاملة أهل طليقها، وقالت: “عذبوني أنا وولادي، كانوا بيقطعوا عننا الماية والنور لانه كان بيت عيلة”.

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