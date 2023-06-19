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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير زراعة الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج الحرير ومزارع البطاطا

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أجرى الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد جولة تفقدية لمواقع إنشاء مشروعات إنتاج الحرير بمركز بلاط والداخلة بناء على توجيهات محافظ الوادى الجديد، حيث تابع عدد من المشروعات القائمة وتفقد مشروع انتاج الحرير التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البشندى بمركز بلاط والصوب المنزرع بها شتلات التوت وجرت معاينة صالة تربية الاعمار الكبيرة وصالة تربية الاعمار الصغيرة لدودة الحرير  ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة الحرير ورافقه فى الزيارة الدكتور أسامة محمد غازى رئيس قسم بحوث الحرير والمهندس عماد بحر مدير ادارة المكافحة والمهندس محمد عبدالوهاب خضر مستشار المحافظ للحرير والصوب الزراعية.

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وتفقد وكيل الزراعة بالمحافظة زراعات البطاطا بمركز بلاط والداخلة على مساحة 100 فدان ضمن مبادرة زراعة البطاطا وذلك للخروج بأفضل انتاجية وأفضل عائد اقتصادى لاستخدام المحصول فى انتاج الخبز من دقيق البطاطا وذلك بعد نجاح تجربة إنتاج الخبز من دقيق القمح والبطاطا بواقع 2/3 قمح و1/3 بطاطا وتوجيه المحافظ بتعميم التجربة بمخابز المحافظة.

 واكد  أن محصول البطاطا وفير الإنتاج وله فوائد صحية حيث أنه منزوع السكر، وهو الحل الأمثل لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بتكاليف أقل.

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