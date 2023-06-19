دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة.. 14 كلمة تجعله شهر خير ونصر ونجاح

بدأ أول أيام شهر ذي الحجة المبارك مع أذان الفجر اليوم الإثنين، ومعه فتحت السماء أبوابها على مصرعيها لتستقبل أحلامنا وحاجاتنا ، ومن تبدو أهمية دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة والذي يحمل أمنياتنا إلى أعلى لتعود إلينا حقيقة وقدر جميل مليء بألطاف الله تعالى، حيث إن دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة يعد من الأدعية المستجابة التي تخلصك من كل ذنوبك وهمومك وكل ما ينغص عليك دنياك وآخرتك، حيث يبدأ وقت دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة من فجر اليوم ويمتد إلى أذان المغرب ، ولعل هذا الوقت أحد أوقات استجابة الدعاء، التي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتحريها، واغتنامها، خاصة إذا كان هذا في العشر الأوائل من ذي الحجة ، والتي أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم - أنها أحب الأيام إلى الله تعالى، بما يضفي أهمية كبيرة على دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة وذلك للصائمين وغير الصائمين.

دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة

دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة ، ورد عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم- أن تلك الأيام من أفضل الأيام حيث قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر»، ومن دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة :

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتُب علي توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً.

اللهم لا تطوي صفحة هذه الايام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت ابنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا”.

اللهم اجعل أيام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين.. اللهم آمين.

اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ، وَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ، وَ أَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ”.

لا إله إلا الله عدد الدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر، لا إله إلا الله عدد القطر والمطر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.

دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة عند الإفطار

يعد دعاء اليوم الأول من عشر ذي الحجة عند الإفطار من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

دعاء عشر من ذي الحجة

ورد دعاء عشر من ذي الحجة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث أرشدنا إلى فضائل الأعمال والأوقات والأماكن، فحثنا على اغتنام العشر الأول من ذي الحجة، وذلك بترديد دعاء العشر من ذي حجة ، فقد أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ، باغتنام فضائل هذه الأيام المباركة والفوز بالنفحات والرحمات الربانية فيها، وذلك بالتوبة الإكثار من الذكر ودعاء عشر من ذي الحجة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه.

و يأتي دعاء عشر من ذي الحجة كأحد وصايا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقد حثنا على المداومة والحرص على الدعاء في هذه الأيام الطيبة التي نعيشها الآن –العشر الأوائل من شهر ذي الحجة- بإثنين وثلاثين كلمة، وهي: «لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».

ورد في صحيح مسلم، عَنْ سعْدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ -رضي الله تعالى عنه- قَالَ: جاءَ أَعْرَابي إِلى رسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: «علِّمْني كَلامًا أَقُولُهُ، قالَ: قُل لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، قَالَ: فَهؤلاء لِرَبِّي، فَما لِي؟ قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».

فضل العشر من ذي الحجة

ورد من فضل العشر من ذي الحجة هي الأيام التي تجتمع فيها أمهات العبادات بما لا يجتمع في غيرها من أيام السنة، وهذه الأيام يجتمع فيها الصلاة والصيام والحج والصدقة والبر وفيها ألوان من الطاعات والأعمال الصالحة، ويكفي هذه الأيام شهادة الرسول لها بأنها أحب الأيام إلى الله وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى فيقول النبي "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر".

و تعتبر أفضل الأيام في العام حيث أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر»، وقال جمهور العلماء إن الليالي العشر المقصود بها الأيام الأول من شهر ذي الحجة، كما أن فضل عشر ذي الحجة يفوق العشر الأواخر من شهر رمضان لعدة أسباب من ضمنها اكتمال العبادات ويستطيع المسلم أن يؤديها مجتمعة إذا تيسير له الحج كما أنها تضم أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم وقفة عرفات.

