أوكرانيا تسقط أربعة صواريخ كروز أطلقتها روسيا على منطقة أدويسا

أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ كروز من نوع كاليبر على منطقة أوديسا حيث نجحت قوات الدفاع الأوكراني في تدميرهم جميعا قبل السقوط.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن سيرهي براتشوك رئيس المجلس العام في الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا قوله "هجوم صاروخي ليلي من البحر الأسود، لكن نجح الجيش في تدمير جميع صواريخ كاليبر الأربعة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

أ ش ح / همس