بديلة الـiPhone.. أفضل موبايلات رائدة بسعر مش غالي

توجد العديد من موبايلات الفلاجشيب بأسعار وهمية والتي تحل مكان أجهزة الآيفون بمواصفاتها العالية التي تنافس موبايلات الايفون بجدارة، حيث تضم موبايلات الفلاجشيب على مجموعة من الإمكانيات المثالية بأسعار مميزة مما أطلق عليها الموبايلات البديلة للايفون، فهناك نوعان من مستخدمي الهواتف الذكية هذه الأيام، أولئك الذين يستخدمون الهاتف الذكي وأولئك الذين يستخدمون الهاتف المحمول.

بدلا من ذلك، يمكننا القول أن هناك نوعين من الأشخاص بشكل عام، النوع الأول هو الشخص الذي يبحث عن حدث به جميع الخيارات المتاحة ويتخذ القرار النهائي بعد فحص ومراجعة ودراسة أنواع مختلفة من الهواتف لفترة طويلة، ونوع آخر هو الشخص الذي يختار على الفور أغلى ليكون الأفضل في كل شيء، وبالتالي يحاول قصارى جهده لإيجاد وعرض جميع المواصفات الفنية.

إذا كنت تنتمي إلى الفريق الأول أو الثاني وتبحث عن أحدث هاتف رائد يلبي طموحاتك في عام 2023، فنحن سوف نستعرض معكم أفضل الهواتف الرائدة التي هي أرخص قليلاً من الايفون.

هاتف Motorola Edge 40 Pro



يتميز هاتف Motorola Edge 40 Pro بشاشة نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة مزودة بفتحة ثقب محاذاة للوسط وجودة عرض FHD + ، لها حواف منحنية والشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus ، ويتميز الهاتف بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز ودعم HDR10 + ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة. يتميز Motorola Edge 40 Pro بتصميم نحيف يبلغ سمكه 8.6 مليمتر. كما إنها مقاومة للماء والغبار IP68. تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مربعة.

Motorola Edge 40 Pro

تتميز كاميرا Motorola Edge 40 Pro بكاميرات خلفية ثلاثية. يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1 / 1.55 بوصة مقترنًا بدعم OIS وعدسة واسعة الزاوية مقاس 1 / 1.22 بوصة 50 ميجابكسل مع 117 درجة FoV ووحدة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.

الهاتف الذكي قادر على تسجيل ما يصل إلى 8K مقاطع فيديو من خلال الكاميرا الخلفية ومقاطع فيديو 4K بكاميرا السيلفي .

يعمل هاتف Motorola Edge 40 Pro بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت UFS 4.0.

ويدعم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم 125 وات سلكي و 15 وات لاسلكي وشحن لاسلكي عكسي 5 وات. من ناحية السوفت وير، يعمل الهاتف الذكي بأحدث نظام تشغيل Android 13.



يبلغ سعر Motorola Edge 40 Pro في مصر 30100 جنيه مصري.



هاتف Xiaomi 12 Pro

جاء هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED، قياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهي مزودة بطبقة حماية زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12 Pro

ويقدم هاتف Xiaomi 12 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide وكاميرا مقربة 2x، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

يعمل هاتف Xiaomi 12 Pro بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على بطارية كبيرة بسعة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، تشحن عبر منفذ USB-C كما يتوفر شحن لاسلكي بقوة 50 وات.

يبلغ سعر Xiaomi 12 Pro حوالي 24500 جنيه مصري.



هاتف OnePlus 10 Pro

يعمل هاتف OnePlus 10 Pro، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

OnePlus 10 Pro

يأتي هاتف OnePlus 10 Pro، بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، كما يدعم تقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7.

ويقدم هاتف OnePlus 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ulttawide بدقة 50 ميجابكسل ، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب.بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف OnePlus 10 Pro، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.

يبلغ سعر هاتف OnePlus 10 Pro في مصر 25493 جنيه مصري.

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

جاء يأتي هاتف سامسونج جالاكسي S22 الترا الجديد بشاشة Amoled قياسها 6.8 بوصة بدقة +QHD، بتردد 120 هرتز وسطوع أقصى 1750 nits. مغ غطاء خلفي من زجاج Gorilla Glass Victus+ الأقوى لمقاومة الخدوش والصدمات.

Galaxy S23 Ultra

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra كاميرا خلفية رباعية، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل توفران التقريب البصري حتى 10x، إلى جانب كاميرا بزواية فائقة الاتساع UltraWide بدقة 12 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

يعمل سامسونج Galaxy S22 الترا بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأقوى لعام 2022 أو معالج سامسونج Exynos 2200 المدمج به معالج رسوميات طورته الشركة بالتعاون مع AMD، مما يجعله من أفضل الهواتف الذكية من ناحية الأداء. ويأتي مقترنا برام 8 أو 12 جيجابايت، مع سعة تخزينية حتى 1 تيرابايت.

يحمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بطارية ضخمة بسعة 5000 ميللي أمبيرفي الساعة، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، بالإضافة لدعم الشحن اللاسلكي العكسي.